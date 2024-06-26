«الإسكان»: تنفيذ مليون شقة لمنخفضي الدخل.. و55 ألف ضمن «الإسكان الأخضر»

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، وجرى استعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ومؤشرات الأداء.

تنفيذ مليون وحدة سكنية

وأوضح أنه جار تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» محور منخفضي الدخل، وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - والعاشر من رمضان - وحدائق العاصمة - وأسوان الجديدة - وأكتوبر الجديدة - والعبور الجديدة - والعاشر من رمضان - وبدر - و15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» محور متوسطي الدخل.

الموقف المالي لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف المالي لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وموقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن طرح 17 إعلاناً منذ 1يونيو تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه.

متوسط الدعم النقدى

واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %، ومتوسط مدة التمويل العقاري، 19 عاما، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاماً، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهاً، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76%، ومن الإناث 24 %، ومن القطاع الخاص 48%، ومن المهن الحرة 22 %، ومن القطاع الحكومى 29%، ومن أصحاب المعاشات 1%، ومن فئة المتزوج ويعول، 56%، ومن فئة المتزوج 16%، ومن فئة الأعزب، 22%، ومن فئة الأرمل، 2%، ومن فئة المطلق 4%.