محمد فضل يحيي ذكرى ميلاد ابنه الراحل إسماعيل.. «توفى في حادث مأساوي»

أحيا محمد فضل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى ميلاد نجله إسماعيل، الذي توفى منذ 6 سنوات، قبل أن يتخطى عامه الرابع، في حادث سيارة مأساوي تعرضت له الأسرة، وراح ضحيته الطفل الصغير.

محمد فضل يحيى ذكرى ميلاده نجله الراحل إسماعيل

«كل سنة وأنت طيب يا إسماعيل.. عيد ميلادك في الجنة»، بهذه الكلمات حرص محمد فضل على إحياء ذكرى ميلاد نجله، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، واضعا عدة صور له مع الأسرة.

وعاشت أسرة محمد فضل حالة كبيرة من الحزن عام 2018 بعدما تعرضوا لحادث، راح ضحيته نجلهم الأصغر إسماعيل، والذي كان عمره حينها 4 سنوات إلا شهر، والذي وصفه حينها بـ«الابتلاء الصعب».

تفاصيل وفاة نجل محمد فضل في 2018

وحكى محمد فضل مهاجم الأهلي السابق، تفاصيل وفاة ابنه إسماعيل، في منشور على صفحته قبل عامين، جاء فيه «كنت أول واحد استقبلته ومسكته في إيدى أول ما أتولد والحمد لله كنت أخر واحد سلمه لربه برضا وسكون».

وأضاف: «إسماعيل معانا في كل لحظة وفي كل مكان وبنتخيله في كل وقت، (شكله، كلامه، حركاته، ضحكته، لبسه، شقاوته، خفة دمه، شعره الكيرلي، طيبته وطبطبته على إيمان وحبه لتقى، وشريفة اللي كان هو روحها وحتى ايه هتبقى طلباته ومستقبله، 15 رمضان جزء مننا سبقنا إلى الجنة».