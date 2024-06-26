تفاصيل تنسيق تمريض ما بعد الإعدادية 2024 بالقاهره والجيزة.. يبدأ من 260 درجة

أعلن مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أنه من المقرر إعلان تنسيق مدارس التمريض ما بعد الإعدادية، بداية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن التنسيق سيتم اعتماده على عدة مراحل، ومن المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى من 260 درجة، والمرحلة الثانية من 250 درجة.

تنسيق مدارس التمريض 2024 يختلف من محافظة إلى أخرى

قال المصدر لـ«الوطن» إن مدارس تمريض ما بعد الإعدادية متعددة وتابعة لعدد من الهيئات الخاصة بوزارة الصحة، مثل المعاهد التعلمية، وتوجد في محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسماعلية، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، سوهاج، وقنا»، مشيرا إلى أن تنسيق التمريض يختلف من محافظة إلى أخرى.

تنسيق التمريض 2024 بمحافظة القاهرة

واشار إلى أن هناك عددا من مدارس التمريض بالمحافظة أعلنت التنسيق بالمعاهد والمستشفيات التعليمية كل حسب احتياجاته، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تنسيق التمريض 2024 بمحافظة القاهرة من 250 درجة للمرحلة الأولى.

شروط القبول في مدارس التمريض 2024

وأوضح المصدر أن هناك مجموعة من الشروط والاختبارات لابد أن يجتازها الطالب أو الطالبة لدخول مدارس التمريض، وهي كالتالي:

- دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

-أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

- ضرورة اجتياز بعض الاختبارات وتكون في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

- الحصول على درجات القبول في الاختبارات لا تقل عن 70% في كل مادة.

- ضرورة إجراء الكشف الطبي على الطلاب الراغبون في التقديم بمدارس التمريض

- لا يقل عمر الطالبة في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

- ولا يعتبر الطالب ضمن مدارس التمريض إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- ضرورة اجتياز كشف الهيئة وهو الاختبار النفسي وقوة الملاحظة واللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق والتناسق بين الوزن والطول.