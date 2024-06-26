تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الدقهلية.. رابط التقديم والأوراق المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع شمال شرق الدلتا برئاسة الدكتور عمرو مصطفى، تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الدقهلية، وقبول دفعة جديدة من البنين بمدرسة التمريض في مستشفى المبرة بميت غمر ومقرها قرية تفهنا الأشراف، للعام الدراسي 2024/2025، وسيتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة أسبوع من السبت 29 يونيو حتى 5 يوليو المقبل، وتتضمن إجراءات القبول أنّ الأولوية للمجموعات الأعلى اجتيازًا للاختبارات المطلوبة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنّ تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الدقهلية، يمكن للطلب التقديم فيه من خلال موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن طريق الرابط من هنا وسيكون مفعلا فور فتح باب التقديم، كما يمكن التقديم عبر الرابط المباشر لمدرسة مستشفى المبرة بميت غمر من هنا، بحد أدنى 250 درجة في الشهادة الإعدادية.

خطوات التقديم الإلكتروني في مدرسة التمريض بالدقهلية

- الحصول على شهادة العام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة.

- كتابة الاسم رباعي - عنوان السكن الحالي - المركز الإداري بالمحافظة التابعة لها مدرسة المتقدم، الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة في نفس المركز - رقم تليفون الطالب- رقم تليفون ولي ولى الأمر.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصلا على شهادة وحسن سير وسلوك.

- فى حالة عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة، لن يتم النظر في أوراق الطلب.

- يجب أنّ يكون الحد الأدنى للتقديم لتنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الدقهلية 250 درجة، وستكون أولوية القبول بالمجاميع الأعلى أولا ثم اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

- رفع صور بملف pdf يحتوي على: «صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية حديثة للطالب، صورة الشهادة الإعدادية، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية، إيصال مرافقة لولي الأمر، بيان درجات للصفين الأول والثاني من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية - شهادة حسن سير وسلوك».

- في حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها للأوراق، ستظهر على الموقع، ثم سيتوجه الطالب إلى المدرسة وسيجري مراجعة الملفات بعد انتهاء موعد التقديم.

- طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة التي تم الترشيح لها، وبعد ذلك تحديد مواعيد الاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

شروط وقواعد الدراسة في مدارس التمريض

- مدة الدراسة خمس سنوات.

- عدد الفصل من 25 إلى 30 طالبا.

- أن يكون المتقدم مقيما بمراكز «ميت غمر - أجا - السنبلاوين» بمحافظة الدقهلية.

- الحصول على شهادة إعدادية حديثة بلغة إنجليزية بحد أدنى 250 درجة.

- أنّ يكون الطالب حاصلا على الشهادة التعليم الأساسي من إدارات «ميت غمر - أجا - السنبلاوين» التعليمية بمحافظة الدقهلية.

اختبارات القبول في مدرسة التمريض

1- اختبار الإملاء في اللغة العربية ويشترط الحصول على 70% لاجتياز الاختبار.

2- اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 70% لاجتياز الاختبار.

3- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي مع الحصول على نسبة 70% كشرط للنجاح.

4- كشف الهيئة: «قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية التى تؤثر على عمله، وحسن المظهر، التناسق بين الطول والوزن».

5- الكشف الطبي: يكون بواسطة القومسيون الطبي «كشف نظر - كشف باطني- اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية».