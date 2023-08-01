تنسيق المرحلة الثانية لـ«التمريض» بسوهاج.. 13 مدرسة بنين وبنات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، تنسيق المرحلة الثانية لمدارس التمريض لهذا العام للبنين والفتيات، بمختلف المراكز، عدا طهطا، حيث اكتمل نصابها بالمرحلة الأولى لتنسيق التمريض.

وتتبع مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، التوزيع الجغرافي، بمدارس البنين والبنات.

تنسيق مدارس التمريض البنين

- سوهاج 274 للعام كحد أدنى، و489 للأزهر.

تنسيق المرحلة الثانية لمدارس التمريض للبنين بالبلينا، 271 للعام كحد أدنى و474 للأزهر.

- المنشاة 271 للعام كحد أدنى و474 للأزهر.

- جرجا 270 للعام كحد أدنى و472 للأزهر.

- دار السلام 270 للعام كحد أدنى و472 للأزهر.

- أخميم 275 للعام كحد أدنى و481 للأزهر

- ساقلتة 275 للعام كحد أدنى و481 للأزهر.

- جهينة 276 للعام كحد أدنى و483 للأزهر

- المراغة 277 للعام كحد أدنى و484 للأزهر

- طما 277 للعام كحد أدنى و484 للأزهر

تنسيق المرحلة الثانية لمدارس التمريض البنات

- المراغة 276 للعام كحد أدنى و479 للأزهر.

- أخميم 275 للعام كحد أدنى و478 للأزهر.

تنسيق المرحلة الثانية لمدارس التمريض للبنات بطما 276 للعام كحد أدنى و479 للأزهر.

- سوهاج 270 للعام كحد أدنى و472 للأزهر.

- جهينة 274 للعام كحد أدنى و479 للأزهر.

- ساقلتة 271 للعام كحد أدنى و474 للأزهر.

- البلينا 260 للعام كحد أدنى و444 للأزهر.

- المنشاة 260 للعام كحد أدنى و444 للأزهر.

- دار السلام 270 للعام كحد أدنى و472 للأزهر.

- جرجا 254 للعام كحد أدنى و444 للأزهر.

شروط التقديم لمدارس التمريض بسوهاج

حددت مديرية الصحة بسوهاج، شروط التقديم لمدارس التمريض للبنات والبنين كالتالي:

- سداد قيمة مظروف التقديم ببطاقة الدفع الإلكتروني وقيمته 50 جنيها وليس يدويا.

- تقديم صورة شهادة الميلاد وبطاقة ولي الأمر، أو صاحب الولاية التعليمية، وشهادة النجاح بالشهادة الإعدادية من مدرسة بنفس مركز المدرسة.

- التقديم يكون بكل المدارس يدوي وليس إلكترونيا.