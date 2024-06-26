تفاصيل إصابة أورتيجا بكسر في قدمه: «التعب زاد عليا جدا»

أعلن مطرب المهرجانات أورتيجا تعرضه لكسر في القدم، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، وذلك وفق ما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وفيما يلي، تفاصيل إصابته.

إصابة أورتيجا بكسر في قدمه

ونشر أورتيجا صورة لقدمه المكسورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «الفترة اللي فاتت أنا كنت تعبان جدًا ومحدش يعرف ومش بحب أقول، وناس كتير ماكنتش بتعرف توصل ليا لأني بجد كنت تعبان أوي والله»، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأضاف أورتيجا كاشفا تفاصيل إصابته: «النهارده زاد التعب أكثر وبقى 2 کسر و4 شروخ في رجل واحدة، أنا ليه نزلت ده دلوقتى؟ علشان متفهمش غلط والناس تديني عذري، علشان في ناس معينة بقيت بتتكلم بطريقة أنّ أورتيجا بيتنك والشغل ده، فاحبيت أوضح للناس اللي مش فاهمة حاجة، وأنا فهمتكم أدوني عذري بقى، والحمدلله والشكر لله طبعًا على كل حاجة بتحصل، ويا رب ابعد عننا العين علشان بقيت مكشوفة وواضحة أوي».

آخر أعمال أورتيجا

وكانت أغنية «مش فارقة معايا» هي آخر أعمال الفنان أورتيجا، وهي من كلمات Mix، ألحان أورتيجا، توزيع وميكس وماستر ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر، والمنتج الفني ميمي فؤاد.