أورتيجا يعلن طرح أحدث أغنياته «مش فارقة معايا» قريبا

قال أورتيجا، إن أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل عنوان «مش فارقة معايا»، سيطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات Mix، ألحان أورتيجا، توزيع وميكس وماستر ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر، والمنتج الفني ميمي فؤاد.

وأضاف أورتيجا في بيان، أن الأغنية مختلفة تماما عما قدمه من قبل، ويعكف على الانتهاء من تسجيل أكثر من أغنية، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بلون مختلف.

يذكر أن آخر أعمال أورتيجا، كان طرحه مؤخرًا أحدث أغنياته، التي تحمل اسم خليك في نفسك، وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في شهر سبتمبر الماضي، من كلمات عمرو المشاكس، ألحان وتوزيع فيفتي شبرا، إخراج كريم الغمري.