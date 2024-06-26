انطلاق بطولة إفريقيا للدراجات الباراليمبية بالقاهرة اليوم

تنطلق منافسات بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق، التي تقام بالقاهرة في السادسة مساء اليوم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

6 منتخبات تشارك في البطولة

ويشارك في البطولة 55 لاعبا يمثلون 6 منتخبات؛ هي مصر وكينيا والمغرب والسنغال وموريشيوس ونيجيريا.

وتشهد منافسات البطولة اليوم وغدا إقامة سباقات المضمار، فيما تختتم البطولة بسباقات الطريق بعد غد الجمعة.

وينطلق أول سباق مساء اليوم على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة.

وأقيم في الثانية عشرة ظهر اليوم، الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، وذلك بحضور اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجية عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي وبحضور جميع اللاعبين المشاركين بالبطولة ومسؤولي البعثات والأجهزة الفنية والحكام، وجرى خلال الاجتماع استعراض التعليمات التنظيمية الخاصة بالبطولة ونظام السباقات، وإبلاغ كل منتخب بالمواعيد المحددة للاعبيه لخوض التدريبات.

استعداد تام لخوض سباقات البطولة

ومن جانبه، أكد الدكتور وجيه عزام، أن لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة بحالة جاهزية تامة استعدادًا لخوض سباقات البطولة سواء سباقات المضمار أو الطريق.

وأشار عزام إلى أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة اطمأنت في الساعات الماضية على جاهزية كافة الترتيبات الخاصة بالمسائل التنظيمية للبطولة، وتتابع على مدار الساعة مع مسؤولي بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة للتأكد لتذليل أي عقبات قد تواجههم.