أسعار الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024.. «اعرف الفراخ البيضاء بكم؟»

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024 في بورصة الدواجن، انخفاضا خلال الأيام الماضية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها آليات السوق والعرض والطلب، نظرًا لانخفاض الطلب بسبب الاهتمام باللحوم خلال فترة عيد الأضحى، وكذلك إغلاق عدد كبير من محلات بيع الدواجن خلال إجازة العيد.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

ووفق الأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن، سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 88 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه.

سجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 110 جنيهات، على أنّ تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 70 جنيهًا على أرض المزرعة.

وأوضح سامح عريان أحد أصحاب محلات الدواجن في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الأسعار تتغير بشكل يومي خاصة أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة استقرارًا نتيجة توفر المعروض في الأسواق.