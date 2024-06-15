تعرف على موعد صلاة العيد 2024 في نيويورك.. وأماكن الساحات

يحظى عيد الأضحى المبارك بأهمية كبيرة في قلوب المسلمين حول العالم، وفي مدينة نيويورك التي تضم إحدى أكبر وأكثر الجاليات الإسلامية تنوعًا في الولايات المتحدة، يهتم المسلون بمعرفة موعد صلاة العيد 2024 في نيويورك وأماكن وساحات الصلاة وسط حالة من الفرح والاحتفال.

موعد صلاة العيد 2024 في نيويورك.. وأماكن وساحات الصلاة

يستعد المسلمون في نيويورك للاحتفال بهذه المناسبة المباركة من خلال مجموعة من الطقوس والعادات، التي تعكس روح التضامن والكرم بين أفراد المجتمع، ويبدأ العيد بموعد صلاة العيد 2024 في نيويورك في أماكن وساحات الصلاة، إذ يكون موعد صلاة عيد الأضحى في نيويورك عام 2024، صباح يوم الأحد، الموافق 16 يونيو، وفقًا للتقويم الهجري وتحديد رؤية الهلال، وعادةً ما يبدأ توقيت الصلاة بعد شروق الشمس بحوالي 15-20 دقيقة، على أن تكون موعد صلاة العيد 2024 في نيويورك حوالي الساعة 5:30 صباحًا.

أماكن وساحات صلاة العيد في نيويورك

ويحرص المسلمون على أداء الصلاة جماعة في المساجد أو في الساحات المفتوحة، حيث يتم تخصيص أماكن وساحات صلاة العيد في نيويورك خاصة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، تتسم عادات المسلمين في نيويورك خلال عيد الأضحى بالتنوع والتعددية، أبرزها ساحة نيويورك سكوير نظرًا لتنوع الخلفيات الثقافية والدينية. يتم احتفال المسلمين بعيد الأضحى ببداية صلاة العيد، حيث يلبسون أفضل ملابسهم الجديدة أو التقليدية ويتوافدون إلى المصليات من جميع الأعمار والجنسيات، بعد الصلاة، يتبادل المسلمون التهاني ويعبرون عن فرحتهم بهذا اليوم المبارك.

تعتبر ذبح الأضاحي وتوزيعها من بين أبرز شعائر عيد الأضحى، حيث يقوم العديد من المسلمين بذبح الأضاحي وتقديم جزء منها للفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى أفراد الأسرة والأصدقاء. تتوفر العديد من المسالخ والمحلات الحلال في نيويورك لتلبية احتياجات الجالية الإسلامية في هذه العملية.