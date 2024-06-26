«القومي للأمومة»: إنشاء فروع للمجلس فى كل المحافظات لسرعة تقديم الدعم للأطفال

عقدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري البرامج التي يعمل عليها المجلس، بهدف متابعة سير العمل وما تم إنجازه خلال السنة المالية السابقة وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكدت السنباطي، على توسيع النطاق الجغرافي للعمل بالبرامج ليشمل أغلب محافظات الجمهورية مع استهداف قرى حياة كريمة والمناطق الأولى بالرعاية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى أهمية المتابعة والتقييم وقياس الأثر من كافة الأنشطة التي ينفذها المجلس مع التقييم المرحلي للبرامج طبقا للخطة التنفيذية ومؤشرات القياس، مؤكدة على أهمية العمل على مبادرة تمكين الفتيات «دوي» التي تحظى برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، نظرا لأهميتها في ضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبيرعن النفس والمشاركة، فضلا عن أهمية العمل على مبادرة «تمكين الطفل المصري» تحت شعار «بكرة بينا» التي تهدف إلي رفع وعي الأطفال بحقوقهم، وخلق بيئة داعمة لهم.

التحديات وسبل مواجهتها

واستعرض مديري البرامج من خلال عروض تقديمية آلية العمل والخطة المستقبلية لكل برنامج ، كما تم ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم، وأكدت السنباطي على تقديم كافة سبل الدعم لتذليل أي عقبات لإعلاء مصلحة الطفل من خلال إيجاد حلول سريعة وعاجلة.