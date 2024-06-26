5 عادات تنسف دهون جسمك بدون نظام غذائي.. السر في السوائل الشفافة

الحديث عن الرشاقة وفقدان الوزن يرتبط مفهومه بالأنظمة الغذائية الصارمة والتمرينات الرياضية المجهدة، ولكن هذا ليس الطريق الوحيد لتحقيق هدف الوزن المثالي؛ إذ يمكن الوصول إلى الرشاقة المنشودة والمحافظة على وزن صحي دون اللجوء إلى حميات غذائية معقدة، وذلك من خلال تبني بعض العادات الصحية اليومية.

هناك بعض النصائح للوصول إلى الوزن المثالي دون تحمل مشاق الحميات الغذائية قدمها الدكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، ليعود الجسم إلى وزنه المثالي فور اتباع بعض العادات الصحية التي تعزز من كفاءة عمل أجهزته، وبالتالي يتم فقد الوزن الزائد دون تحمل المشاق، ومنها ما يلي:

الإكثار من شرب السوائل الشفافة

تساهم السوائل في الشعور بالشبع وتحسين العمليات الحيوية، وخاصًة الماء والسوائل الشفافة مثل الينسون والنعناع والشاي الأخضر، وعلى هذا ينصح استشاري التغذية العلاجية بشرب كوب من الماء أو السوائل العشبية قبل الوجبات؛ إذ يقلل ذلك من كمية الطعام المستهلكة.

زيادة النشاط اليومي

لا يشترط أن تكون الأنشطة البدنية شاقة لتحقيق فوائدها، بل تتحقق الفوائد بكثرتها «من الضروري أنا يتحرك الشخص كثيرًا في يومه، ويستغل كل فرصة للحركة، فبدلًا من استعمال المصعد يستقل الدرج، مع محاولة المشي طالما سنحت الفرصة».

تناول الطعام بشكل بطيء

عند تناول الطعام ببطء وأخذ الوقت الكافي في المضغ، يُرسل للمخ إشارات بالشبع بعد 20 دقيقة من موعد البدأ، وبالتالي تقل كمية الطعام الداخلة للجسم، ما يساهم في تجنب الحصول على سعرات حرارية زائدة.

النوم لفترة جيدة

مقدار النوم الكافي يلعب دورًا حيويًا في تنظيم الوزن؛ إذ تؤدي قلة النوم إلى الشعور باضطرابات هرمونية تزيد من الشعور بالجوع، والرغبة في تناول أطعمة غير صحية، لذا ينصح «ماهر» بالنوم لمدة 8 ساعات لدعم الصحة العامة والتحكم في الوزن.

تناول الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على الشبع لفترة طويلة وتقلل من الرغبة في الحصول على الوجبات الخفيفة غير الصحية، ومن بين هذه الأطعمة الخيار، والبطيخ، التفاح، والخس، والمكسرات غير المملحة، حسب تصريحات استشاري التغذية العلاجية.