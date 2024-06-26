موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في المحافظات.. عام وأزهري

أعلنت مديريات التربية والتعليم، موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في المحافظات، للنقل في الصفوف الابتدائي والإعدادي والثانوي، كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الدور الثاني 2024 للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح بامتحانات الدور الأول بمختلف المراحل التعليمية في مادة واحدة أو اثنتين، ليتمكنوا من اجتياز السنة الدراسية حال نجاحهم بمواد الرسوب.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» كل ما نريد معرفته عن موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في جميع المحافظات، متضمنةً الصفين الثاني والثالث الإعدادي، والصف الرابع الابتدائي.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في الجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في محافظة الجيزة، ليكون موعد الامتحانات للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الفترة من 22 وحتى 27 يوليو المقبل.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 الصفين الأول والثاني الإعدادي: من 22 وحتى 27 يوليو.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 للصف الثالث الإعدادي: تنطلق في الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 للدبلومات الفنية: في الفترة من 22 يوليو وحتى 1 أغسطس.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في الدقهلية

وفيما يخص موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في الدقهلية للتعليم العام، تنعقد في الفترة من 24 وحتى 31 يوليو للصفوف الابتدائية، ومن 24 يوليو حتى 8 أغسطس للإعدادية، ومن 24 وحتى 29 يوليو لصفوف النقل الثانوية.

وفي مدارس المكفوفين، تنطلق امتحانات صفوف النقل في الفترة من 24 يوليو وحتى 8 أغسطس، ولصفوف الإعدادية النقل والشهادة في الفترة من 24 يوليو وحتى 8 أغسطس، وفي المرحلة الثانوية في الفترة من 24 يوليو وحتى 1 أغسطس.

وفيما يخص موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في التعليم المجتمعي، فإنّها تنطلق في الفترة من 24 وحتى 27 يوليو، وفي مدارس الصم من 24 وحتى 29 يوليو للابتدائية، ومن 24 وحتى 28 يوليو للمرحلة الإعدادية.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في الغربية

وحددت مديرية التربية والتعليم، موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في الغربية، إذ تنطلق في الفترة من 27 وحتى 31 يوليو لجميع الصفوف والمراحل الدراسية.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في مطروح

ويحين موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في مطروح خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس المقبل لجميع صفوف النقل، ومن 3 حتى 8 أغسطس للشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في الشرقية

ويأتي موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في الشرقية للنقل بالابتدائية من 24 وحتى 28 يوليو المقبل، ولصفوف النقل الإعدادية من 24 وحتى 29 من نفس الشهر، وللشهادة الإعدادية من 3 وحتى 8 أغسطس.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في المنوفية

تنطلق في الفترة من 27 وحتى 30 يوليو لصفوف الابتدائية، ومن 27 وحتى 31 لصفوف النقل الإعدادية، وفي الفترة من 2 وحتى 8 أغسطس للشهادة الإعدادي بالتعليم العام ومن 27 يوليو وحتى 1 أغسطس للمهني، ومن 29 يوليو وحتى الأحد 4 أغسطس لصفوف النقل الثانوية، وهي نفس موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في محافظة الإسكندرية.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في دمياط

تنعقد من 24 وحتى 29 يوليو للصفوف الابتدائية، ومن 24 وحتى 30 يوليو لصفوف النقل الإعدادية، بينما يحين موعد امتحانات الدور الثاني 2024 للصف الثالث الإعدادي في الفترة من السبت 3 وحتى الخميس 8 أغسطس.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 جميع المحافظات

وحددت مديريات التربية والتعليم، موعد امتحانات الدور الثاني 2024 في جميع المحافظات في الفترة من 22 وحتى 27 يوليو للنقل الابتدائي، ومن 27 حتى 1 أغسطس لصفوف النقل الإعدادية، ومن 3 حتى 8 أغسطس للشهادة الإعدادية، ومن 22 وحتى 29 يوليو للثانوية العامة، ومن 22 يوليو حتى 1 أغسطس للتعليم الفني، بينما يختلف الجدول وفقًا لكل محافظة على حدة.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 أزهر

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية في بيان له، موعد امتحانات الدور الثاني 2024 أزهري لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث بدءًا من 20 يوليو المقبل، وللشهادتين الابتدائية والإعدادية بدءًا من 7 أغسطس.