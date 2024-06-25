‎موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل محافظة مطروح لمدة أسبوع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن ‎موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل محافظة مطروح، التي ستبدأ في صفوف النقل في الابتدائي والإعدادي والثانوي 27 يوليو، وتنتهي في اليوم الأول من شهر أغسطس 2024، أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني فتبدأ يوم 3 أغسطس وتنتهي يوم 8 أغسطس 2024.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل محافظة مطروح

وبحسب الجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم بمطروح، فإن جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الرابع، الخامس، والسادس الابتدائي للعام الدراسي 2023/2024، سيتم عقد الامتحانات من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024 حتى الخميس 1 أغسطس 2024.

ويبدأ جدول الامتحانات بمادة اللغة العربية يوم السبت 27/7/2024 في الفترة الأولى من الساعة 9:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً،

وامتحان مادة اللغة الإنجليزية الأحد 28/7/2024، كما ستجرى امتحانات المهارات المهنية في الفترة الثانية من نفس اليوم.

ويستمر الجدول ليشمل مادة العلوم يوم الاثنين 29/7/2024

وامتحان الرياضيات يوم الثلاثاء 30/7/2024

وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 31/7/2024.

ويختتم الجدول بمادة التربية الدينية في الفترة الأولى، ومادة تكنولوجيا المعلومات (ICT) في الفترة الثانية من يوم الخميس 1/8/2024.

وبالنسبة لجداول امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، والتي ستعقد ابتداءً من السبت 27 يوليو 2024 حتى الخميس 1 أغسطس 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الدور الثاني

السبت 27/7/2024: العلوم الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 صباحا.

الأحد 28/7/2024: اللغة الإنجليزية (الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 ص)

- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الفترة الثانية: من 11:30 ص إلى 12:30 م

الاثنين 29/7/2024: الدراسات الاجتماعية الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 ص

الثلاثاء 30/7/2024: اللغة العربية والخط والإملاء (الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:30 ص)

الأربعاء 31/7/2024: الهندسة (الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 ص)

- التربية الفنية الفترة الثانية: من 11:30 ص إلى 1:30 م.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

السبت 27/7/2024: اللغة العربية والخط والإملاء الفترة الأولى من 9:00 ص إلى 11:30 صباحا.

الأحد 28/7/2024: الهندسة الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 ص.

- التربية الفنية الفترة الثانية: من 11:30 ص إلى 1:30 م.

الاثنين 29/7/2024: الجبر والإحصاء الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 ص.

- التربية الدينية الفترة الثانية: من 11:30 ص إلى 1:30 م.

الثلاثاء 30/7/2024: العلوم الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 صباحا.

الأربعاء 31/7/2024: اللغة الإنجليزية الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 ص.

- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الفترة الثانية: من 11:30 ص إلى 12:30 م.

الخميس 1/8/2024: الدراسات الاجتماعية الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 صباحا.

الخميس 1/8/2024: الجبر والإحصاء (الفترة الأولى: من 9:00 ص إلى 11:00 ص)

- التربية الدينية (الفترة الثانية: من 11:30 ص إلى 1:00 م)

موعد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

موعد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام (نظامي- رسمي لغات- خدمات- منازل- دمج) للعام الدراسي 2023/2024 الامتحانات من السبت 27 يوليو 2024 حتى الخميس 1 أغسطس 2024.

موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 فتبدأ 3 أغسطس وتنتهي يوم 8 أغسطس 2024.