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موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
04:14 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
امتحانات الدور الثاني 2024 - صورة أرشيفية

امتحانات الدور الثاني 2024 - صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية، والمقرر انطلاقها نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قِبل الجهات المعنية.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية لمحافظة الغربية

وكشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، في بيان، عن موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية لمحافظة الغربية، مشيرا إلى أنه أصدر كافة التعليمات إلى مديري الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بامتحانات الترم الثاني.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية لمحافظة الغربية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إلى أن موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية لمحافظة الغربية، تحدد في 27 من يوليو المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم 31 من ذات الشهر.

وأكد «ناصر حسن»، أنه يتابع مع جميع مديري الإدارات التعليمية الـ 10 أعمال استعدادات امتحانات الدور الثاني بمختلف المدارس، من الآن.

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