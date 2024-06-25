5 أخطاء شائعة تدمر الديب فريزر أثناء الموجة الحارة.. احذرها

الاحتفاظ باللحوم لفترات طويلة، وتخزين الخضروات والفواكه لتبدو طازجة بعد انتهاء مواسمها، وغيرها من الاستخدامات والفوائد تجعل أفراد الأسرة لا يستغنون عن جهاز الديب فريزر في المنزل، لكن هناك بعض العادات الخاطئة التي يكثر تكرارها أثناء الموجة الحارة بما يسبب الحرمان من تلك المميزات، واللجوء إلى مراكز الصيانة والفنيين.

عادات خاطئة تسبب تدمير الديب فريزر

أعطال الديب فريزر تحدث لأسباب بسيطة في الغالب ويمكن تجنبها عن طريق اتباع الإرشادات المدونة في دليل الاستخدام، مع الانتباه لاختلاف الطقس وتغير درجات الحرارة بين الصيف والشتاء، إذ تحتاج أجهزة التبريد إلى ضبط أوضاعها بين قطبي الفصول على مدار العام. ويوضح فني التكييف والتبريد محمود الوكيل لـ«الوطن» بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تدمير جهاز الديب فريزر، على النحو التالي:

1. التخزين الزائد عن الحد

أجهزة الديب فريزر ذات الأبواب العلوية التي تُفتح للأعلى توفر مساحة مفتوحة لربات البيوت كي يستفدن منها في ترتيب الأكياس والعبوات المختلفة بداخلها، إلا أن بعضهن لا يُحسن استغلال تلك الميزة، فيقمن بتكديس الطعام بلا مراعاة لترك منافذ للهواء البارد كي يتخلل بين محتويات الجهاز، ويزداد الأمر سوءا عندما يصعب غلق الباب، فيتسرب الهواء إلى الخارج ويحل محله الهواء الساخن من الجو، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تلف الديب فريزر.

2. إهمال ضبط المؤشر

في فصل الصيف يُفضل أن يكون مؤشر «الترموستات» بين اختصاري «mid» و«max»، أما في الشتاء يكون بين اختصاري «mid» و«min»، وذلك لضمان عدم تأثير درجة حرارة الجو على كفاءة عمل الجهاز والحفاظ على الأطعمة المخزنة بداخله.

3. التصاق الديب فريزر بالحائط

في مؤخر أجهزة الديب الفريزر توجد مروحة تبريد ينبغي أن يُترك لها مساحة لا تقل عن نصف متر للسماح لها بالتخلص من الهواء الساخن، ومن الضروري ألا يوضع بالقرب منها أقمشة او غيرها من المفروشات سريعة الاشتعال لتجنب حدوث الحرائق.

4. الاستخدام كطاولة

من مظاهر الإهمال التي قد يقوم بها أفراد الأسرة تجاه جهاز الديب فريزر هو استخدامه كطاولة يوضع فوقها الكثير من الأشياء الثقيلة، خاصةً في النوعية ذات الأبواب العلوية، غير مدركين لخطورة الأمر الذي يسبب مزيدا من الإجهاد على الموتور.

5. إهمال النظافة الدورية

يحتاج الديب فريزر إلى التنظيف العميق كل ستة أشهر للتخلص من الثلج المتراكم داخله، وينبغي الانتباه عند القيام بهذه العملية ألا يُستخدم الماء الساخن المقارب للغليان بالإضافة إلى عدم تشغيله مرةً أخرى قبل ستة ساعات للحفاظ على الفريون.