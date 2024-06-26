«التنسيق الحضاري» يدرج مفيد فوزي وآمال العمدة في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسمي الإعلامي مفيد فوزي وزوجته المذيعة آمال العمدة في مشروع «عاش هنا»، الذي يحتفي بالمبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية والفنية في مصر، وعلق الجهاز لافتة على منزلهما في العنوان 21 شارع مكة - المهندسين – الجيزة.

الإعلامي مفيد فوزي

حسب التنسيق الحضاري، يعد مفيد فوزي أحد أبرز الإعلاميين والصحفيين بعد جيل الرواد، وهو مولود في 19 يونيو 1933، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية، عام 1959.

- تدرب في بداياته الصحفية بجريدة روز اليوسف، وعين محررا بمجلة صباح الخير عام 1957، وتتلمذ على يد أحمد بهاء الدين، ساهم في إعداد الكثير من البرامج الإذاعية أهمها:

- «فوازير رمضان» مع آمال فهمي لمدة 10 سنوات.

- «أوافق.. أمتنع» تقديم سناء منصور.

- «فنجان شاي» تقديم سامية صادق.

ساهم في إعداد العديد من البرامج التلفزيونية، أهمها:

- «نص ساعة من وقتك» مع سميرة الكيلاني.

- «نجمك المفضل» مع ليلى رستم.

- «عزيزي المشاهد» مع أماني ناشد.

- «تحت الشمس» مع سلوى حجازي.

- «الغرفة المضيئة» مع لبنى عبد العزيز.

- «النادي الدولي» مع سمير صبري.

بعد مسيرة طويلة أمضاها في عالم الإعداد، صدر قرار «رئيس التليفزيون» سامية صادق، بظهوره على شاشة التليفزيون عام 1982م، لتقديم برنامجه «حديث المدينة» الذي حقق رواج جماهيريا غير مسبوق في البيت المصري.

من مؤلفات مفيد فوزي

كان مفيد فوزي يكتب تحت اسم نادية عابد أسبوعيا في مجلة صباح الخير مع مقاله، له العديد من المؤلفات، منها صديقي الموعود بالعذاب والنجاح عن قصة حياة العندليب، «الغالي بطرس غالي»، هؤلاء حاورتهم «جزءين في الأدب، والفن»، ونصيبي من الحياة «مذكرات».

آمال العمدة

آمال العمدة زوجة الراحل مفيد فوزي، مولودة بالأقصر في 21 مارس 1940، عملت في إذاعة الشباب في البداية، ثم تم اختيارها لكفاءتها لتنضم الي إذاعة الشرق الأوسط، لتقديم سهرة أسبوعية بعنوان «ساعه زمن» لمدة 15 سنة مع أعمدة الفكر والفن والسياسة، انضمت بعد ذلك إلى إذاعة البرنامج العام لتقدم برنامج «صحبة وأنا معهم»، وتم توثيق 75 حلقة.

واختيرت بعض حلقاتها لتصدر في ثلاثة كتب، قدمت العديد من البرامج الناجحة بالبرنامج العام، وتحاورت مع توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس ونزار قباني وفكري أباظة ويحيى حقي وفاتن حمامة وعمار الشريعي وغيرهم.