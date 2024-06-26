وكيل «صحة الشرقية» يناقش توزيع الاعتمادات المالية للعام المالي الجديد

ناقش الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خطة توزيع الاعتمادات المالية المحددة بالموازنة العامة لمديرية الشؤون الصحية للعام المالي الجديد 2824/ 2025، على الإدارات الصحية والمُستشفيات العامة والمركزية والنوعية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع موسع عقده مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، في حضور مدير عام مكافحة الأمراض المُتوطنة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات «التموين الدوائي، والمستشفيات، والرعاية الأساسية، ومكافحة الأمراض المعدية، والشئون المالية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق».

عرض مقترح توزيع الاعتمادات المالية

وخلال الاجتماع جرى عرض مقترح توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للبنود المختلفة ضمن الميزانية العامة، فيما يضم الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمواد الخام، وتوفير المخزون الاستراتيجي منها خلال العام المالي القادم، بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية والملحة لمختلف المنافذ الطبية، ووفقاً لمعدلات الإشغال ومؤشرات الأداء، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المُقدمة للمواطنين بالمحافظة.

معدلات صرف الأدوية والمستلزمات

كما ناقش الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، معدلات صرف الأدوية والمٌستلزمات الطبية لكل مستشفى وإدارة صحية خلال العام الماضي، وتحديد المنافذ ذات الاستهلاك الأعلى، مع عرض الرواكد، والكميات التي لم يتم استهلاكها وفقا لخطة الاحتياجات، والأصناف المطلوب توفير مخزون أكبر منها خلال العام المالي القادم، ومُناقشة حجم الطلبيات الواردة مقارنة بمُعدلات الاستهلاك، كما تمت مناقشة توفير مستلزمات مكافحة العدوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.