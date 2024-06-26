«الصحة» تفتح باب الانتداب للمختصين في التحول الرقمي.. اعرف الشروط

أعلن قطاع الطب العلاجي التابع لوزارة الصحة والسكان، حاجته إلى ضم أعضاء جدد للاستفادة منهم في أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالمستشفيات، ويأتي ذلك عن طريق الندب من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة.

شروط القبول في الانتداب

وحدد قطاع الطب العلاجي شروط التقديم، وجاءت على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس «صيدلة - أسنان - علاج طبيعي».

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يكون حاصلا على شهادة ICDL.

- أن يجيد إحدى لغات البرمجة.

- ليس لديه مانع من العمل خارج المحافظة.

إرفاق السيرة الذاتية وبيان حالة وظيفية

وتابع قطاع الطب العلاجي، أنه على المتقدم إرفاق السيرة الذاتية وبيان حالة وظيفية ضمن شروط التقديم، مشيرة إلى أن التقديم يتم من خلال هذا الرابط.