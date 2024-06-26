«القابضة للمياه» تطلق مبادرات عن سلامة مياه الشرب للحفاظ على الصحة العامة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة المهندس علي الشرقاوي، مبادرات مستقبلية خلال الاجتماع الدوري للإدارة العامة للسلامة ومأمونية المياه، لعرض الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب، وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

مبادرات مستقبلية

صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في تصريحات صحفية بأنه خلال الاجتماع جرى اقتراح مبادرات مستقبلية تفعيلا لخطط السلامة ومأمونية المياه، والحفاظ على الصحة العامة من خلال عمل زيارات ميدانية لأعضاء اللجنة لمراجعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لبعض المحطات الحاصلة على الاعتمادات، بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية للمعمل المركزي، ودراسة إمكانية التعاون في تدريب العاملين من الجهات الخارجية الأخرى في المعمل المركزي.

أنشطة توعوية ملائمة

واشارت الشركة إلى عقد ندوات توعية وندوات مشتركة بين جميع الجهات الفاعلة من أعضاء اللجنة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية من خلال أنشطة توعوية ملائمة تقوم بها وتنفذ طبقا لجدول زمنى محدد ضمن الخطة السنوية للتوعية.