فريق «تلاتة إخوات» يطرح فيديو كليب «مارشميلو»

طرح الفريق الغنائي «تلاتة إخوات» الأشقاء الثلاثة، فيديو كليب أغنيتهم الجديدة «مارشميلو» وهي عنوان ألبومهم الغنائي الأول الذي سيتم طرحه خلال موسم الصيف الحالي.

تفاصيل أغنية مارشميلو

أغنية «مارشميلو» من كلمات عمر يوسف، وألحان محمود ميري، وتوزيع حاتم محسن، ويغنيها مطربو الفريق الثلاثة، محمد وحور وماسة، وتولي إخراج الفيديو كليب مروان مصطفى، أغنية «مارشميلو» من توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

أكد الفنان تامر نور، منتج الألبوم، ووالد مطربي الفريق، أنه يعتبر «مارشميلو» أغنية مبهجة، تنتمي لإيقاع المقسوم، وتتسم بطاقة إيجابية كبيرة، تبعث البهجة والسعادة في من يستمع إليها، كما أنها تليق بفصل الصيف والحفلات، وتمنى أن تنال إعجاب جمهور «تلاتة إخوات».

تفاصيل أغاني الألبوم

وأضاف تامر نور، أن الألبوم الأول يضم 10 أغنيات مختلفة ومتنوعة، تراعي الفئة العمرية التي يخاطبها الفريق، مؤكداً أن الألبوم تم إنتاجه بجهد ذاتي منه ومن أعضاء الفريق، وبمساندة العديد من الفنانين الشباب.

يذكر أن مطرب الفريق محمد تامر، قبل طرح الفيديو كليب، نشر فيديو دعائيا استطلع فيه آراء العديد من دارسي الفنون، والشباب من المرحلة العمرية التي يخاطبها فريق «تلاتة إخوات»، التي تمثل القاعدة الجماهيرية الأكبر للفريق في أغنية «مارشميلو»، والذين أبدوا إعجابهم الشديد بها.. أغنية «مارشميلو».