محافظ الشرقية: الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة بنسبة 100 %

استعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة المحافظ ممدوح غراب، الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2023/2024، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.

تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

أشاد محافظ الشرقية بمعدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بخطة العام المالي 2023/2024 بمراكز ومدن المحافظة بتحقيق نسبة تنفيذ بلغت 100% لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بلغت 700 مليون و843 ألف جنيه وتم تنفيذها بنسبة 100%، في برامج النقل والمواصلات - الكهرباء - تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية - الأمن والإطفاء والمرور - لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

موقف تنفيذ خطة مديريات الخدمات

كما استعرضت موقف تنفيذ خطة مديريات الخدمات مشيرة إلى أن إجمالي اعتمادات خطة المديريات للعام المالي 2023 / 2024 م بلغ 351 مليون و473 ألف جنيه، وبلغت قيمة التنفيذ 519 مليون و466 ألف جنية بنسبة تنفيذ 148 % وإجمالي اعتمادات الهيئات المركزية والشركات للعام المالي 2023 / 2024 بلغ 5 مليار و592 مليون و493 ألف جنيه.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى مُتسارعة نحو إنجاز الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية.

وتطرق الاجتماع إلى عرض رحاب فوزي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف التصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لاستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء بلغت 23823 طلبا منهم 23436 طلبا مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و137 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و250 طلبا من خلال تطبيق الهاتف المحمول، وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023.