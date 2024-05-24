محافظ الجيزة: الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي خلال أيام

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق أحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة عن العام المالي 2023 - 2024.

الالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة

وأكد «راشد» خلال الاجتماع، نجاح أجهزة المحافظة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، في الالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالي، إذ من المقرر الانتهاء من المشروعات كافة خلال أيام، مشيرًا إلى تصدر أحياء الدقي وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أوسيم ومدينة الجيزة ومديرية الطرق بالجيزة لصدارة الجهات، من حيث تنفيذ المشروعات بعد انتهائها من نسبة 100% من المشروعات الواقعة بنطاق كل منها.

وكلف المحافظ نائبه والسكرتير العام للمحافظة، بمتابعة تنفيذ الأعمال لضمان التزام الشركات بالمواصفات المحددة، وضرورة الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، وإيداع المخصصات المالية الخاصة بها بحسابات كل جهة لسرعة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

ووجه محافظ الجيزة الحضور بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لزيادة مخصصات مشروعات التنمية والتطوير.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري ورؤساء المديريات والهيئات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.