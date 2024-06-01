محافظ الجيزة يتابع نسب انتهاء مشروعات الخطة الاستثمارية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة لنهو المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

نسب تنفيذ المشروعات بالوحدات المحلي

وتابع محافظ الجيزة خلال اللقاء الذي ترأسه المحافظ بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، نسب تنفيذ المشروعات بالوحدات المحلية، وأطلع من من مدير التخطيط والمتابعة بالديوان العام على موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء كافه الأحياء من الخطة الاستثمارية بنسبه 100 % عدا أحياء إمبابة والعمرانية وانتهاء مراكز كرداسة وأوسيم والعياط من الخطة، وتراوح نسب التنفيذ لباقي المراكز ما بين 75 الي 90 % وذلك لاستكمال أعمال رصف عددا من الطرق لديهم والتي من المقرر الانتهاء منها خلال أيام.

وشدد «راشد» على رؤساء أحياء ومراكز العمرانية وإمبابة وأبو النمرس والصف، بسرعة انتهاء مشروعات الرصف المتبقية، مؤكدًا أنه من غير المسموح أي تقصير في إنهاء المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

متابعة تنفيذ المشروعات الجارية

شدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال والمواصفات الفنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.