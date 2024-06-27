في 6 خطوات.. طريقة سحب الأموال من محفظة الموبايل عبر ATM

يسعى العديد من المستخدمين إلى معرفة كيفية إجراء السحب النقدي من المحافظ الرقمية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM).

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التطور الرقمي في القطاع المصرفي، حيث توفر المحافظ الرقمية سهولة وأمانًا في التعاملات المالية.

في هذا السياق، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات بسيطة لتسهيل عملية السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

7 خطوات لسحب الأموال من محفظة الموبايل عبر ATM

1. الدخول إلى تطبيق المحفظة الرقمية: افتح التطبيق الخاص بمحفظتك الرقمية على هاتفك المحمول.

2. اختيار خدمة السحب النقدي: حدد خيار السحب النقدي من قائمة الخدمات المتاحة في التطبيق.

3. تحديد المبلغ المراد سحبه: أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه من رصيد محفظتك الرقمية.

4. استلام الرمز السري (OTP): سيصلك رمز سري مؤقت عبر رسالة نصية على هاتفك.

5. التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي (ATM): ابحث عن ماكينة تدعم خدمة السحب النقدي من المحافظ الرقمية.

6. إدخال الرمز السري (OTP): قم بإدخال الرمز السري الذي استلمته على الشاشة.

7. إتمام عملية السحب: بعد إدخال الرمز، سيُطلب منك تأكيد العملية، ومن ثم استلام النقود.

تسهم هذه الخطوات في تعزيز الراحة والأمان للمستخدمين، ما يجعل عملية السحب النقدي من المحافظ الرقمية سهلة ومباشرة.

أقصى حدود للمعاملات المالية المتاحة، وكذلك الحد الأقصى في المحفظة الرقمية

يسعى العديد من عملاء البنوك إلى معرفة الحدود القصوى للمعاملات المالية المسموح بها حاليًا، سواء في الحسابات البنكية أو المحافظ الرقمية.

إليكم التفاصيل المتعلقة بالحدود القصوى للمحافظ الرقمية:

1. الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 30,000 جنيه مصري.

2. الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 100,000 جنيه مصري.

3. الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30,000 جنيه مصري.

4. الحد الأقصى لعدد المعاملات اليومية: 20 معاملة.

5. الحد الأقصى لعدد المعاملات الشهرية: 600 معاملة.

تتيح هذه الحدود للعملاء، إجراء معاملاتهم المالية بمرونة وأمان، مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان في العمليات المصرفية الرقمية.