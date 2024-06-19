البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون الخزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، يومي الأحد والاثنين المقبلين بإجمالي قيمة 100 مليار جنيه.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري لطرح وإدارة أذون الخزانة، من أجل تغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل «الأجور».

وتوزع قيمة أذون الخزانة 100 مليار جنيه، التي يعتزم المركزي المصري على طرحها يومي الأحد والاثنين المقبلين كالتالي، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

الأحد 19 يونيو 2024

- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 20 مليار جنيه.

الخميس 24 يونيو 2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

طلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.001%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 25.969%.