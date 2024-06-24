موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. إليك التفاصيل

تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع لعام 2024 خلال الشهر المقبل لمناقشة سعر الفائدة سواء بالانخفاض أو التثبيت أو الارتفاع.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المنتظر أن يكون اجتماع البنك المركزي المصري المقبل يوم 18 يوليو 2024، إذ أن لجنة السياسة النقدية تعقد 8 اجتماعات على مدار العام، وتم عمل 3 اجتماعات أي أن المتبقي 5 اجتماعات نرصدهم في السطور التالية، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.

- الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو 2024.

- الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر 2024.

-الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر 2024.

- الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر 2024.

- الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر 2024.

اجتماع البنك المركزي الثالث على مدار العام

يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في الاجتماع الثالث الماضي 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند%27.25، و%28.25 و%27.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند %27.75.