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محافظ بني سويف يشهد احتفالية لتجهيز 26 عروسا من الأولى بالرعاية

كتب:

عمرو رجب
07:16 م | الإثنين 27 مايو 2024
محافظ بني سويف يشهد احتفالية لتجهيز 26 عروسا من الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، احتفالية تسليم مساعدات مالية لـ26 عروسا، اليوم الاثنين، ضمن مبادرة تجهيز العرائس الأولى بالرعاية، وذلك بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف.

محافظ بني سويف يقدم التهنئة للفتيات 

وقدم المحافظ التهنئة للعرائس معبرًا عن تمنياته لهن بالتوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة، معربا عن سعادته لمشاركة الفتيات فرحتهن في هذه المناسبة السعيدة، مثمنا المشاركة المجتمعية وتقديم الرعاية والدعم لأبناء بني سويف.

تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال المساهمة في الدفع بجهود الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

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