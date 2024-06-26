عالم بالأزهر: الأب العاق لأبنائه ينتظره عقاب شديد في الآخرة

قال الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، إن الأب مؤسسة تربوية داخل الأسرة، يراها الأبناء فيقتدون بالأب وكذلك بالأم، لافتا إلى أن الأب يهتم بشؤون الأسرة من الخارج، ويكتسب خبرات كثيرة ينقلها للبيت.

الأبناء يلجأون إلى الأب حينما يشعرون بشيء من الضعف

وأضاف «الحجار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «الأبناء يلجأون إلى الأب حينما يشعرون بشيء من الضعف، ويلجأون إلى الأم إذا شعروا بالحاجة إلى الحنان، فالأب دائما هو مصدر القوة في البيت، ويلتف حوله الأبناء وينقل لهم كل مشاعر الرحمة والحب مع أولاده وبناته».

وجود الأب الصالح في الأسرة يقلل من مساحة الجريمة

وتابع العالم الأزهري: «وجود الأب الصالح في الأسرة يقلل من مساحة الجريمة لأنه هو القدوة لأولاده، وكذلك الأب الصالح يختار شريكة صالحة تتعاون معه في الحياة الاجتماعية، بصفات طيبة، والزوجة الصالحة هي التي تربت على الأخلاق والمثل العليا، وتكون سندا له، وتبادله الحب والرحمة له ولأولاده».

وتابع: «هناك حقوق للآباء على أبنائهم، وكذلك للأبناء حقوق على آبائهم، فالأب يعلمهم أن يكونوا بارين مع الأسرة، الإنسان عليه أن يعطي مساحة كبيرة لأولاده فى حياته، والاستثمار الحقيقي في الأولاد هو الاستثمار في أخلاقهم، لكن الأب العاق يلاقي حجودا كبيرا من أبنائه، لأنه ملأهم بالحقد فكيف يعطيهم الحنان، ومن يتعامل مع زوجته وأولاده بقسوة شديدة ومقصر في كل الأمور، وننصح الأولاد إنهم يبروه لأن الله جعل للوالدين مكانة، والأب العاق له عقاب كبير عند الله لتقصيره فى حقوق أولاده».