بعد نجاحهم في الابتدائية.. 5 أطفال يؤسسون مشروعهم الخاص في إجازة الصيف

5 أصدقاء لم تتخطَ أعمارهم الـ13 عامًا نجحوا في خطف قلوب الآلاف من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بملامحهم البشوشة وعناقهم الدافئ؛ إذ ظهروا سويًا أمام طاولة رُصت عليها أكواب من العصائر المثلجة وآيس بوكس، مُعلنين بابتسامة هادئة عن المنيو الخاص بمشروبهم الصغير Hero's juice الذي بدأوه سويًا بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الابتدائية.

تحدٍ جديد في الإجازة

«إحنا أصحاب في المدرسة من زمان.. وحبينا نعمل حاجة مختلفة في الإجازة دي»، حسب تعبير يوسف صلاح، أحد مؤسسي المشروع لـ«الوطن»، فبعد حصولهم على إجازة نهاية العام الدراسي وضعوا خطة سويًا تساعدهم على قضاء وقت فراغهم في أمور مفيدة، منها نزول تمرين السباحة وزيارة الأهل والأقارب، كما قرروا بدء مشروعهم الخاص الذي مثَّل تحديًا جديدًا لهم.

منذ حوالي أسبوعين، قرر الأصدقاء بدأ مشروع بيع المثلجات والعصائر في محافظتهم بالفيوم، باعتباره ملائمًا للأجواء الحارة التي نعيشها في فصل الصيف، وضمَ المنيو الخاص بهم، العناب والبرتقال والتمر هندي واسموزي البطيخ والكب كيك: «بنصحى الصبح نعمل العصائر بنفسنا وأهلنا بيساعدونا وبعدين نرص العصير في الآيس بوكس علشان يفضل ساقع أطول فترة ممكنة».

تشجيع الآلاف لمشروع الأصدقاء

«تشجيع الناس في الشارع وعلى السوشيال ميديا أكتر حاجة فرحتنا وحفزتنا نكمل ونعتمد على نفسنا»، وفق حديثهم، فبمجرد الإعلان عن مشروعهم على موقع فيسبوك انهالت آلاف التعليقات المشجعة لهم، كما بحث الكثيرون عن مكان تواجدهم لشراء منتجاتهم وتشجيعهم على تكملة المشروع: «أسعارنا بتتراوح بين 7 و15 جنيها وأكتر حاجة الناس حبتها من إيدينا اسموزي البطيخ».