5 نصائح للصائمين خلال الموجة الحارة.. تجنبوا العصائر المعلبة

درجات حرارة مرتفعة تشهدها البلاد في الفترة الحالية، بالتزامن مع أيام شهر ذي الحجة، ما يتطلب المزيد من الحرص من قبل الصائمين، لتجنب الإصابة بالإنهاك الحراري والجفاف والشعور بالعطش أو الإصابة بالدوار، لذا نقدم 5 نصائح للصائمين خلال الموجة الحارة، وفقًا للدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة.

5 نصائح للصائمين خلال الموجة الحارة

مع تأثر الجو بموجة حارة، يجب على الصائمين معرفة أهم النصائح التي يجب عليهم اتباعها خلال الصيام، وبالتحديد في ساعات الذروة، في ظل الأجواء التي تشهدها جميع أنحاء الدول، التي تزيد معاناة البعض، والتي قد تصيبهم بالإرهاق والإعياء، وبخلاف معاناة أصحاب الأمراض المزمنة باضطرابات في الدورة الدموية، بحسب نهلة عبد الوهاب، التي قدمت النصائح التالية:

1- الحرص على شرب كميات كافية من الماء طول فترة الليل، والإفطار على 3 تمرات لمد الجسم بالطاقة، وتناول أطعمة غنية بنسبة مياه كبيرة، وتحتوي على ألياف، لتجعل الجسم أقل عرضة للجفاف، بالإضافة إلى تجنب العصائر المعلبة.

2- في وقت الظهيرة يجب على الصائمين تجنب المشي بلا داعٍ تحت أشعة الشمس، والالتزام بحمل الشمسية، وأخذ قسط من الراحة للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

تجنب شرب الماء بكثرة على الإفطار

3- للتقليل من الشعور بالعطش أثناء الصيام، يجب على الصائمين تجنب شرب كمية كبيرة من المياه مرة واحدة على الإفطار، لأن ذلك يؤدي إلى فقدها بشكل سريع، وتجنب الأغذية المملحة كالأجبان والوجبات السريعة والمخللات، وتقليل تناول القهوة والشاي.

4- حال الإصابة بضربة شمس أو الإنهاك الحراري يجب على الشخص المصاب، طلب المساعدة من خلال نقله لمكان بارد، وإزالة الملابس الخارجية، وتبريد جسمه بالماء على منطقة الرأس والرقبة، التوجه لأقرب مستشفى.

5- يمكن وضع قطعة قماش مبللة على الرقبة، في حال التعرض للحر الشديد، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.