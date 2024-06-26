أمين الفتوى: «بص في ورقتك» احترام الخصوصية أهم آداب المصايف

قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 آداب لا بد من الحفاظ عليها أثناء الوجود في المصايف، لافتا إلى أن أهم هذه الآداب، احترام خصوصية الناس.

وأضاف «ربيع»، في حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على الصحابة المعتكفين بمسجده في شهر رمضان، وكانوا يقرأون القرآن بصوت خافت، ومع ذلك قال لهم (ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا)، وهذا الأمر بخصوص العبادة، الصلاة مينفعش الإنسان يؤذى غيره».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الأدب العام في المصايف احترم خصوصية الناس، ليس لي علاقة بمن حولي، بمعنى أبص في ورقتي، حتى لا أقع في معصية عدم غض البصر، أو التنمر على أحد، سواء بـ السخرية».