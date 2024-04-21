عبادتان تعوضان نقص صيام شهر رمضان.. ما هما؟

يعد صيام شهر رمضان الكريم من الفروض التي يجب على المسلم القيام بها والالتزام بتأديتها لله عز وجل، إلاّ في حالة كانت تمثل مشقة على المسلم إما لمرض أو سفر وغيرها من الأمور التي وضحها القرآن الكريم والسنة النبوية، ورغم صيام الشخص في شهر رمضان إلاّ أنّه قد يتخلل الصوم بعض النقص بسبب الذنوب التي قد يرتكبها الصائم، وشرع الإسلام عبادتين لتعويض ذلك النقص.

عبادتان تعوضان نقص صيام شهر رمضان

وحول العبادتين اللتين تعوضان نقص صيام شهر رمضان، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، إن العبادتين هما صدقة الفطر، وصيام الست من شوال، وتابع: «صيام ست من شوال يعوِّضُ النّقصَ الذي حصل في صيام فريضة رمضان، ويجبر خلله، فكما أن صلاة النافلة تجبر نقص الفريضة فكذلك صوم النافلة».

واستدل «لاشين» على ذلك بالحديث النبوي الشريف، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ». [أخرجه الترمذي].

فضل صيام الست من شوال

ورد في السنة المشرفة الحثّ على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأنَّ ذلك يعادل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

وجاء التصريح بهذا فيما رواه النسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه عن ثوبين رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».