«مياه القاهرة»: حملة لتوعية 2500 فني سباكة بأهمية ترشيد الاستهلاك

شاركت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة في قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإحدى شركات الصناعات الإنشائية لتصنيع المواسير والأدوات الصحية في تنفيذ احتفالية على مدار يومين؛ تضمنت تنفيذ حملة توعوية مستهدفة أكثر من 2500 من الفنيين المختصين بأعمال السباكة وأسرهم.

تنظيم الحفل السنوى للفنيين

وأشارت مياه القاهرة في البيان إلى أن شركة الصناعات الإنشائية تنظم هذا الحفل السنوى للفنيين في مجال الأدوات الصحية من مختلف مناطق محافظة القاهرة، وذلك لمساهمتهم في توعية المواطنين أثناء ممارستهم أعمال الصيانة للأدوات الصحية بالمنازل.

أهمية القطع الموفرة للمياه

وقالت الشركة، إن الحملة التي نفذها فريق عمل التوعية بشركة مياه الشرب بالقاهرة، استهدفت تعريف الفنيين العاملين بمجال صيانة الأدوات الصحية بأهمية القطع الموفرة للمياه وأثرها في الحفاظ على مياه الشرب.

التعامل مع مياه الشرب

وجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة توفر القطع الموفرة للمياه بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة المنتشرة بجميع أحياء محافظة القاهرة، ولم يكن الأطفال بمنأى عن تعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وتجنب هدر المياه، بجانب فقرات مسرح العرائس وورش رسم وتلوين على وجوه الأطفال.

وعبر الفنيون من رواد الحفل عن تقديرهم للجهود المبذولة من شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومدى التطور الكبير في مختلف الخدمات بجانب حملات التوعية المختلفة التي لاحظوا تأثيرها، مؤكدين أن دورهم في توعية الأقارب والأصدقاء لا غنى عنه.

تعظيم الفائدة والمردود لدى جميع فئات المجتمع

وأكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، ضرورة استمرار وتكثيف هذه المشاركات الفعالة مع كافة الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب لتعظيم الفائدة والمردود لدى جميع فئات المجتمع، ويأتي ذلك إيمانا من إدارة الشركة بمدى أهمية الشراكة مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة للحفاظ على مياه الشرب.