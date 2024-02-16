القابضة للمياه: ورش لتعليم طالبات المدارس ترشيد الاستهلاك في الشرقية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظيم الشركات التابعة لها بالمحافظات حملات توعية بالقرى لترشيد الاستهلاك والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي في الشرقية.

تخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورشة لتعليم مبادئ السباكة لطالبات مدرسة السلام الإعدادية بمدينة أبو كبير، لترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ على المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي خاصة في فصل الشتاء.

التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الورشة تعلّم الطالبات أهمية الحفاظ على شبكات المياه بتطبيق العادات الصحيحة في التعامل معها، إضافة إلى شرح مراحل تنقية المياه بشكل مبسط والتعريف بالخدمات المقدمة من الشركة وآلية الشكاوى والتظلمات والتأكيد على أرقام الخط الساخن.

الحفاظ على شبكات الصرف الصحي

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن استمرار عمل حملات توعية حول ترشيد استهلاك المياه يقي من من خسائر ضخمة تتحملها الدولة في هذا القطاع، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالشرقية.