«القابضة للمياه»: حملات مكثفة في الشرقية للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بتنظيم حملة توعية واستطلاعات لآراء العملاء بقرى البحاروة والبرية والوزيرة بمركز ومدينة أولاد صقر.

التعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات

وأشارت الشركة القابضة، في بيان، إلى أن الحملات التي يتم تنفيذها ضمن خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع، وضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، من خلال حملات التوعية والزيارات الميدانية واستطلاعات لآراء العملاء للتحسين المستمر في جودة الخدمات، بجانب التعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتظلمات، وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء، وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية الوصول لكافة الفئات لتوعيتها بأهمية ترشيد المياه واستطلاع آراهم حول الخدمات المقدمة من الشركة، وهذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه وتحقيق أمن مائي مستدام و الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي دورات تدريبية للعاملين بالسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع الهلال الأحمر، لتدريب العاملين على مبادئ الإسعافات الأولية والتعامل مع الأزمات والطوارئ.