«القابضة للمياه»: حملات توعوية لطلاب المدارس على ترشيد الاستهلاك

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملات توعية بمدارس «عمر مكرم- ناصر- سليمان موسى» في مركز الزقازيق، تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية في الشركة لتحقيق الأمن المائي المستدام، ولتوعية النشء بأهمية المياه وترشيد استهلاكها والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

مسابقات وتوزيع هدايا رمزية علي الطلاب

وأشارت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، في بيان، إلى أن حملات التوعية تضمنت تنفيذ أنشطة توعية تفاعلية مثل «نشاط السلم والثعبان المائي- نشاط انشر معلومات- المتحري الصغير- عجلة الحظ- ورشة ارسم ولون- مسرح العرائس»،لافتا إلى عمل مسابقات وتوزيع هدايا رمزية على الطلاب.

ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الأطفال

من جانبه، قال المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنّ ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الأطفال يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية و هذه مسؤولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.

تدريبات عملية ونظرية

فيما قامت الإداره العامة للسلامة والصحة المهنية في الشركة بالتعاون مع مسؤولي السلامه بالفروع والمحطات بعمل تدريبات عملية ونظرية مكثفة لفروع «بلبيس- منشأة أبو عمر- مركز الرقازيق- أولاد صقر- أبو كبير» على خطط الطوارئ والأزمات.

كما تطرقت التدريبات إلى كيفية التعامل الامن مع تسرب غاز الكلور السام، والعمل الآمن داخل الأماكن المغلقة، وكيفية مكافحة أنواع الحرائق المختلفة، بالإضافه إلى متابعة جهود فرق الغطس بالفروع لتطهير وتنظيف مآخذ المحطات، وتوافر بيئة العمل الآمن تحت الماء.