عضو «حقوق الإنسان»: تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك خطوة مهمة للحفاظ على البيئة

قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حملة ترشيد استهلاك الطاقة التي جرى إطلاقها من المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وبعض الأحزاب السياسية، تُمثل فرصة مهمة لإعادة حملات التوعية بأهمية الترشيد إلى الواجهة مرة أخرى.

تعزيز ثقافة الترشيد

وأكد عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تعزيز ثقافة الترشيد في ظل التحديات الحالية من ارتفاع درجات الحرارة، وتحديات ملف الطاقة، أصبحت أمر مهم جدا، لذا أقبلت مؤسسات المجتمع المدني على تبني هذا الملف.

ولفت إلى أن أزمات المناخية عدة واختلال التوازن الحيوي والإيكولوجي البيئي، يحتاج إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والسلوكيات الإيجابية التي من شأنها أن تساهم في تخفيف حدة تلك التحديات البيئية.

أهمية استمرار حملات التوعية

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «استمرار حملات الترشيد والتوعية التي أطلقتها حياة كريمة وغيرها من مُؤسسات المجتمع المدني وحياة كريمة، أمر مُهم جدا حتى نتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة، ولابد من أن يكون هناك مسار إعلامي وتعليمي دائم يتناول هذا الملف، الذي من شأنه أن يعكس الاهتمام الحقيقي من الدولة في التعامل مع قضايا الموارد الطبيعية والأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية».