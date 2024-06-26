حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تنسيق القبول بالمدارس الفنية بعد الشهادة الإعدادية «زراعي، فندقي، صناعي خدمات»، محددة الحد الأدنى للقبول في المدارس، وفق الأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية للمدارس، ونستعرض تنسيق المدارس الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات 2024 بالجيزة.

تنسيق المدارس الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات 2024 بالجيزة

وترصد الوطن خلال التقرير التالي، تنسيق المدارس الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات 2024 بالجيزة، بعد اعتماد النتيجة من المحافظ اللواء أحمد راشد، وجاءت كالتالي:

- الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجة.

- الثانوية الزراعية المهنية 195 درجة.

- أطفيح الثانوية الزراعية 165 درجة.

- طهما الثانوية الزراعية 170 درجة من الإعدادي العام و165 درجة من الإعدادي المهني.

- أبو غالب الثانوية الزراعية 180 درجة.

- الواحات البحرية الزراعية 185 درجة.

محافظة الجيزة يعتمد تنسيق المدارس الفنية

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول بالمدارس الفنية 2024 بالجيزة، للتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024-2025، وفق بيان المحافظة منذ قليل، محددًا الحد الأدنى للقبول في جميع المدارس.