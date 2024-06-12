تحقق توقعات ليلى عبداللطيف بشأن خطوبة شيرين قبل 6 أشهر.. ماذا قالت؟

دائمًا ما تُثير توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف، نقاشًا ساخنًا في العالم العربي، إذ تُقدم تنبؤات حول انفصال مشاهير، وخسائر مالية لأثرياء، وكوارث طبيعية تُصيب بلدانًا مختلفة، وما يُضفي على توقعاتها صفة الغموض هو تحقق بعضها بالفعل بعد فترات زمنية قصيرة، كان آخرها ما يتعلق بالفنانة شيرين عبدالوهاب وإعلان خطوبتها خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات ليلى عبداللطيف لـ شيرين عبدالوهاب

وقبل ساعات، خرج الفنان حسام حبيب ليؤكد الأنباء المتداولة بشأن خطوبة طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال خارج الوسط الفني، وهو الأمر الذي تنبأت به ليلى عبداللطيف في شهر يناير الماضي، في أثناء استضافتها بأحد البرامج التليفزيونية.

وتوقعت ليلى عبداللطيف، استقرارًا عاطفيًا للفنانة شيرين عبدالوهاب، كما نفت احتمالية عودتها للفنان حسام حبيب، قائلة: «أنا بشوف إنّ شيرين هتستقر عاطفيًا، وهترجع شيرين اللي إحنا بنعرفها أول ما ابتدت، وهتتغير وهتبقى أقوى، لكن مش هترجع لحسام وحتى لو رجعت هترجع تتركه وما رح تكون معاه بالمستقبل، وهنلاقي حياتها هديت مع حد تاني».

وبحسب رسالة صوتية نشرها الفنان حسام حبيب خلال تصريحات تليفزيونية، حرص على تهنئة طليقته شيرين عبدالوهاب بمناسبة إعلان خطوبتها قائلًا: «ألف ألف مبروك، ربنا يسعد قلبك على طول ويفرحك دايمًا، والناس لازم تفهم إن علاقتي بيها مالهاش دعوة بالجواز أو الكلام ده، بالعكس بتمنى لها تبقى أسعد واحدة في الدنيا، وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كده أحلى حاجة فى الدنيا، وهعمل أغنية لشيرين عبد الوهاب وخطيبها، في ألبومي الجديد، لأن خطيبها رجل محترم جدًا جدًا، وبحترمه جدًا».

انفصال شيرين وحسام حبيب

وكانت العلاقة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مرّت منذ نشأتها بالعديد من الأزمات، ودائمًا ما طالتها الشائعات التي كان يحرص الثنائي على الرد بالنفي أحيانً أو التزام الصمت، خاصة بعد وقوع أول انفصال رسمي بينهما عام 2021، وفي فترة قليلة تم العودة مجددًا، وفي 2022 نشبت خلافات جديدة لم تصل للانفصال، حتى تم الإعلان عن ثاني انفصال قبل أيام من انقضاء عام 2023.