كراسة الشروط والمواصفات للطرح الجديد لوحدات الإسكان التعاوني بمدينة 6 أكتوبر

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات الإسكان التعاونى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشروع لؤلؤة أكتوبر الاستثماري، والتى يبدأ حجزها بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 من يوليو المقبل 2024، وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.

مواصفات الطرح الجديد

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، أن الطرح الجديد لوحدات الإسكان يضم 33 وحدة سكنية عبارة عن نصف تشطيب بمساحات تبدأ من 135 حتى 155 مترا مربعا، وتضمَّنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات الإسكان التعاوني بمدينة السادس من أكتوبر، الاشتراطات العامة للحجز بالمشروع، والإجراءات وأسلوب التقدم لدخول القرعة، وخرائط وصور توضح موقع المشروع وطرق الوصول، وعدد الوحدات وأرقام القطع والعمارات، ومواقع العمارات السكنية المطروحة بالمخطط العام للمشروع.

كما تضم كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات الإسكان التعاوني، وصف العمارات ومواصفات التسليم الوحدات، ومواصفات تسليم العمارات، وصور للموقف التنفيذي للعمارات بالموقع، والمساقط الأفقية، ونظام السداد والشروط المالية، وجداول تميز الوحدات بالعمارات، وللاطلاع على التفاصيل الكاملة من «هنا».

كما تضمَّنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد إقرار بالاطلاع على الشروط المالية ونسب التميز.

كان المهندس وليد البارودى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كشف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطرح الجديد يأتي في إطار السياسة العامة التي تنتهجها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير سكن مناسب بسعر يناسب جميع شرائح المجتمع المصري، وبأسعار أقل من مثيلتها بالسوق العقاري المصرية، وهذا بخلاف عدة أساليب متنوعة وطرق مختلفة للسداد حسب رغبة المستفيدين.