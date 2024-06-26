قصة «المشجع النائم» في يورو 2024.. صورته أصبحت حديث العالم

يدفع المشجعون كثير من الأموال، من أجل حضور مباريات كرة القدم، لكن ما حدث من أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي، خلال مباراة فريقه بدور المجموعات من بطولة يورو 2024، أمام منتخب سلوفينيا، كان مثيرا للدهشة، حيث استلقى على مقعده ودخل في سبات عميق، ما جعل وسائل الإعلام تطلق عليه لقب «المشجع النائم».

المشجع فريدي هان، البالغ 32 عامًا، تحدث لصحيفة «ديلي ميل»، عن أنه شعر بالملل خلال مشاهدة مباراة إنجلترا وسلوفينيا، التي انتهت بالتعادل السلبي، مما جعله ينام مكانه، ولم يستيقظ إلا عندما سمع الجماهير توجه صافرات الاستهجان، ناحية المدرب جاريث ساوثجيت.

كان «هان» يحلم بفوز منتخب بلاده، لكنه فوجئ بأداء ممل من اللاعبين، خاصة أنه دفع 30 يورو مقابل تذكرة المباراة، بالإضافة إلى 500 جنيه إسترليني دفعها ثمنا لتذكرة الطيران.

أكد المشجع أنه لم يعترض على المدرب الإنجليزي، كما فعل المشجعين الآخرين، لأنه يعرف المدرب جيدا، خاصة أنه من نفس المكان الذي ينتمي إليه وفي نفس المدرسة الثانوية.

ساوثجيت يعترف بسوء أداء فريقه

كان المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، قد اعترف بسوء أداء فريقه، وتفهم غضب الجماهير التي لا تريد إكماله للمهمة، لكن في كل الأحوال تصدر فريقه المجموعة وصعد إلى الدور التالي، بعد الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين.

انتشار صورة المشجع النائم

وخلال الساعات الماضية، كانت صورة المشجع الإنجليزي النائم قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بعد تعادل المنتخب الإنجليزي أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في بطولة يورو 2024.