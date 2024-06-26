معسكر المنتخب الألماني تحت هجمات البعوض.. مخاوف من انتشار الأمراض بين اللاعبين

بعد تصدر المنتخب الألماني المجموعة الأولى في بطولة يورو 2024، وتأهله إلى دور ثمن النهائي برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل مع المنتخب السويسري، شهد معسكر الماكينات الألمانية واقعة أثارت المخاوف.

صحيفة ذا صن البريطانية، تحدثت عن تعرض نجوم المنتخب الألماني لهجوم كاسح من البعوض، ما قد يهدد بغياب بعض اللاعبين عن المباريات القادمة، خوفا من انتشار المرض بينهم.

وذكرت الصحيفة أن نجوم منتخب ألمانيا، تفاجأوا بكثرة أعداد البعوض في المعسكر، إذ اشتكى المهاجم ماكسيميليان بيير من لدغات البعوض، لدرجة أنه رفقة زملائه يهربون إلى المكاتب.

وقال المهاجم الألماني في تصريحاته للصحيفة: «لقد لسعني البعوض مرتين أو 3 مرات، لكن إذا كان البعوض مشكلتنا الكبرى في البطولة.. فلا بأس».

فيضانات وارتفاع درجة الحرارة وظهور الحشرات

ويذكر أن دولة ألمانيا المستضيفة لبطولة يورو 2024، تتعرض المدن الموجودة في جنوبها إلى فيضانات، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وظهور الحشرات، حتى أن ملعب مباراة ألمانيا والمجر شهد في الجولة الماضية ظهور خلية نحل في جانب الملعب.

خبير علم الحشرات يحذر من انتشار البعوض

مارتن جيبر خبير علم الحشرات، قال في تصريحات للصحيفة البريطانية، أن تلك النوعية من البعوض عدوانية للغاية وتظهر بأعداد كبير وتلسع في النهار والليل، ويمكن للبعوض أن يقوم بنقل الكثير من الأمراض للاعبي المنتخب الألماني.