«تخدم 4 قرى وتوابعها». انتهاء صيانة محطة مياه «الصعايدة» في مغاغة

أجرى الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز مغاغة، جولة تفقد خلالها محطة مياه الصعايدة المغذية لمدينتي مغاغة والعدوة وقرى مغاغة أبا وطنبدي وشم وميانة، وتوابع هذه القرى، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة فيها بالكامل وتعمل المحطة بطاقة إجمالية تبلغ 800 لتر/ثانية، لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن.

أعمال صيانة داخلية بمحطة مياه شارونة المرشحة

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي عن قطع المياه غداً الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً عن مجلس قروي شارونة والقرى التابعة، نظراً لإجراء أعمال الصيانة الداخلية بمحطة مياه شارونة المرشحة شرق النيل.

تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الصحية وكافة المؤسسات الحيوية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع و تخصص خط ساخن برقم «125» لتلقي الشكاوي الاستفسارات.