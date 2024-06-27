حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. «المحسوسة» تصل إلى 45 مئوية

تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم الخميس، ليسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وتشهد البلاد اليوم طقسًا شديد الحرارة رطبا نهارا على معظم الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، وخلال الليل يكون الطقس حارا على غالبية الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية، مع توقعات بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وترتفع درجات الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى لتصل إلى 41 درجة مئوية، و42 درجة على شمال الصعيد، وتصل إلى 44 درجة على جنوب سيناء، و45 درجة على جنوب الصعيد.

ووتسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم الخميس على جميع المحافظات، وفقا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التالي: