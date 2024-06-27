5 أسئلة لن يخرج عنها امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024.. خبير يكشفها

5 أسئلة لن يخرج عنها امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2024، الذي سيخوضه طلاب الشعبة الأدبية يوم السبت المقبل، هذا ما أكده محمد هريدي مدرس وخبير مادة التاريخ والحضارة في تصريحاته لـ«الوطن».

5 أسئلة أساسية بامتحان مادة التاريخ للثانوية العامة2024

قال هريدي، إن هناك 5 أسئلة أساسية، لن يخرج عنها امتحان مادة التاريخ للعام الدراسي 2023-2024، إذا ركز عليها الطلاب سيضمنون درجة النجاح، على الأقل، وهي على النحو التالي:

القضية الفلسطينية في امتحان التاريخ للثانوية العامة

أولًا: سؤال مهم من الفصل السابع، عن القضية الفلسطينية وتداعياتها المعاصرة، ثم أسباب ونتائج حرب أكتوبر 1973، وتداعياتها، ثم سؤال عن ميثاق جامعة الدول العربية.

ثانيًا: من الفصل الثاني، بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي ومظاهرها.

ثالثًا: الطرق التي سلكها محمد علي للوصول إلى الحكم، وكيف كان اقتصاد مصر في ظل نظام الاحتكار.

رابعًا: حروب محمد علي في الشام، ومعاهدة لندن وصلح كوتياها بتواريخها وأسبابها ونتائجها.

قناة السويس في امتحان التاريخ للثانوية العامة

خامسا: أهم أعمال سعيد باشا، ومشروع قناة السويس والجيش المصري وقوامه وأسس الاختيارات به.

ووجه محمد هريدي، عدة نصائح تضمن حصول الطالب على أعلى الدرجات في امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2024، مؤكدًا أن الطالب إذا التزم بتنفيذها سوف يحصل على أعلى درجة في مادة التاريخ، وهي كما يلي:

- يبدأ بأسئلة الصور والخرائط، وهي الأسهل ما يعطيه ثقة لما يليها.

- ثم يلقي نظرة سريعة على جميع الأسئلة، ويبحث عن الأسئلة التي يعرفها جيدًا، ويؤجل الأسئلة التي تتعلق بربط الأحداث بين الفصول لأنها تحتاج الى تركيز عال، ثم عليه.

- ثم عليه باختيار أسهل سؤال يرى أنه يعرف كل المعلومات عنه، لانه بعد أن ينتهي من الإجابة عليه سيشعر بمزيد من الثقة والاطمئنان التي تساعده على التركيز أكثر عند الإجابة عن باقي الأسئلة خاصة أسئلة المقولات.

- على الطالب أن يكتب كل ما يعرفه عند الإجابة على الأسئلة المقالية، ولا يتركها خاصة في حالة تردده وعدم تأكده من المعلومات عن السؤال المقالي.

- عند حل أسئلة الربط، وهي مهمة جدًا لأن جزءًا كبيرًا منها لابد أن يشمله الامتحان، وعليه لابد أن يستجمع الطالب كل ذاكرته، حتى يستطيع الوصول إلى الإجابة الصحيحة.

- لابد أن يخصص الطالب ثلث ساعة على الأقل للمراجعة.

- بعد الانتهاء من حل الأسئلة، لابد أن يراجع جميع ورقة الإجابة، سؤالًا سؤالًا، والتأكد أنه لم يترك، أو لم ينس إجابة أي سؤال، خاصة أنه سيقدم إجابات بعض الأسئلة عن الأخرى.