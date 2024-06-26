«الإسكان» تطرح شقق «التعاوني» بالعاشر من رمضان.. بتقسيط يصل لـ7 سنوات

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات الإسكان التعاوني بمدينة العاشر من رمضان، وقررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد حجزها بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 من يوليو المقبل.

طرح شقق الإسكان التعاوني بالعاشر من رمضان

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات، أن الطرح الجديد لوحدات الإسكان يضم 38 شقة سكنية عبارة عن نصف تشطيب بمساحات «95 مترا، 100 متر، 110 أمتار و115 مترا، و125 مترا و130 مترا، 140 مترا، 150 مترا» تشمل مسطح 25 مترا مربعا، حصة الشقة في الجرج، يمكن معرفة تفاصيلها من «هنــا»

وقال المهندس وليد البارودى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لـ«الوطن»، أن الطرح الجديد يأتى في إطار السياسة العامة التي تنتهجها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير المسكن اللائق بسعر يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الشقق السكنية الجديدة بحلول ديسمبر المقبل، ضمن مشروعات الإسكان التعاوني بـ 5 مدن جديدة.

الإسكان التعاوني يتمتع بكامل الخدمات

أضاف البارودى، أن المشروع مقام على مساحة 143 فدانا يحتوي على منطقة خدمات جارِ تنفيذها تتوسط موقع المشروع تتكون من المبنى التجاري والمبنى الإدارى والاجتماعى والمسجد والمناطق والملاعب المفتوحة، بالإضافة إلى قطع أراضٍ استثمارية لأنشطة الخدمات مخصصة لإنشاء مدرسة دولية ومستشفى تخصصي متميز و4 مولات تجارية.

ولفت إلى أن نسبة المباني لا تزيد عن 30% من المساحة الإجمالية للمشروع، وأن باقي المدن الإجمالية للمشروع، عبارة عن مسطحات خضراء وطرق داخلية بهدف تحقيق الراحة والرفاهية والتميز للمنتفعين بالمشروع.

وقد روعي عند طرح هذه الوحدات الاستثمارية، أن تكون بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق العقاري، مع وجود أساليب سداد متعددة يتم اختيار أياً منها، طبقاً لرغبة كل عميل على حده، بحسب البارودى.