«النقل»: قرارات جديدة لترشيد استخدام الطاقة على شبكات الطرق بالقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري بعض القرارات التي اتخذتها لتمهيد الطرق في محافظة القاهرة، ومنها ترشيد الإنارة على شبكة الطرق، والطريق الدائري عدا مناطق الكباري ومداخل المدن، تنفيذا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، على أن يتم الاعتماد على إضاءة المركبات لتحديد حارات المرور للطرق باستخدام «العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية المضيئة والتخطيط السطحي»، ومنها على سبيل المثال بعض مناطق الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

تركيب العواكس الجانبية المضيئة والعلامات الإرشادية

وأوضحت الهيئة في بيان، أنّ وزارة النقل تحرص على أعمال الصيانة الروتينية والتأكد من تأمين وسلامة الطرق بشكل دوري ومستمر «من حيث تركيب العواكس الجانبية المضيئة والعلامات الإرشادية والتخطيط السطحي» للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

إرسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق

وناشدت الهيئة العامة للطرق والكباري المواطنين بإرسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها على الخط الساخن والأرقام التي تم تخصيصها وهي «الخط الساخن رقم 19487 وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة واتساب على رقم 01207255273، والتي يمكن من خلالها إرسال صور وفيديوهات الشكاوى والمخالفات والتعديات وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.