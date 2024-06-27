«التعليم» تمد صلاحية نقل المعلمين بين المديريات لمدة عامين

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مد صلاحية الأوامر التنفيذية الصادرة بالنقل للمعلمين بين المديريات التعليمية؛ لتكون سارية لمدة عامين من تاريخ صدورها، إذ اعتمدت لجنة الموارد البشرية القرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنس.

نقل المعلمين بين المديريات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها: «حرصًا على الصالح العام وتحقيقًا للرضا الوظيفي للمعلم، وبناءً على شكاوى المعلمين والمديريات التعليمية من تأخّر إجراءات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية؛ لتنفيذ الأوامر الصادرة بالنقل، والتي تستغرق أكثر من عام، وحيث إن الأوامر التنفيذية الصادرة بنقل المعلمين بين المديريات التعليمية تكون سارية لمدة عام فقط من تاريخ صدورها، تمّ عرض الموضوع على لجنة الموارد البشرية للموافقة على أن تكون الأوامر التنفيذية الصادرة بالنقل سارية لمدة عامين».