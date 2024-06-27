«التعليم»: لا تعديل على نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، والذي أداه الطلاب يوم السبت المقبل 22 يونيو، وفقا للجداول المعتمدة من وزير التعليم، مشيرا إلى أن الكنترولات تعمل على تصحيح أوراق الإجابة لامتحان العربي وأن الدرجات مطمئنة.

لا تعديل في نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة المراجعة المسؤولة عن مراجعة نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، قررت أنه لن يتم تعديل نموذج إجابة امتحان العربي للثانوية العامة.

وتابع المصدر أن التصحيح الالكتروني لمادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024 أثبت أن أسئلة امتحان العربي متزنة وغير معقدة وكشفت مستويات الطلاب.

امتحان الفيزياء السبت المقبل

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول (الشعبة العلمية)، يوم السبت، الامتحان في مادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في أ لعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).